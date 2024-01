Lazio, Oddi deluso: "Squadra di Serie C, presi a pallonate"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Giancarlo Oddi non ci sta. L'ex giocatore della Lazio, uno degli eroi del primo Scudetto del 1974, è rimasto senza parole dopo la sconfitta contro l'Inter per 3-0 in Supercoppa Italiana. Il suo pensiero, condiviso in collegamento a Radiosei, è stato abbastanza chiaro. Queste le sue parole.

“Si può perdere con l’Inter, che dimostra coi fatti di essere la migliore del campionato, ma bisogna sempre vedere ‘come’. La Lazio ieri ha stra perso, senza mettere mai in difficoltà i nerazzurri. Ora non dobbiamo dimenticare che veniamo da 5 vittorie di fila, quindi guai a buttare via tutto. Ieri però, non siamo proprio entrati in campo e questo è grave. E’ stata una partita fallita sotto tutti i punti di vista. Non c’è stata neanche la reazione dopo il vantaggio dell’Inter. Siamo stati presi a pallonate e non siamo riusciti a fare neanche un tiro in porta. Non mi aspettavo questo tipo di gara, quantomeno speravo in qualcosa di più da parte nostra. Non c’è stata prestazione, sembravamo una squadra di Serie C”.