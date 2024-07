Lazio, Oddi: "Due acquisti importanti. Il mercato deve accontentare i tifosi"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio ha ufficializzato i primi acquisti fatti in questa sessione di mercato e, ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha detto la sua in merito: "Due acquisti importanti quelli di Tchaouna e Noslin. Importante che la Lazio si sia mossa presto sul mercato. La Lazio è una società importante e deve prendere giocatori importanti se vuole essere competitiva in campionato. Il mercato deve essere fatto per accontentare i tifosi. L’anno scorso avevamo una squadra titolare più forte rispetto a quella dell’anno prima, poi abbiamo visto com’è andata. Negli ultimi mercati la società arrivava in ritardo sul mercato, in questa sessione fortunatamente ci siamo mossi prima. Non potendo investire molti soldi, meglio operare con anticipo su giocatori con grandi margini di crescita che possono anche essere pronti da subito".

Poi, soffermandosi sul capitano biancoceleste, ha affermato: "Se Immobile sta bene fisicamente deve giocare sempre. Giocatori così, alla sua età, ce ne sono pochi in giro. La differenza tra Immobile e Castellanos è l’istinto da bomber, Ciro può segnare toccando anche solo un pallone".

