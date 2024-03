Lazio, Oddi: "Firmerei per il pareggio. Il tifoso laziale è da lodare..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La notte più importante di tutte. La Lazio è chiamata a un appuntamento storico in uno degli stadi più belli e importanti del mondo. Di fronte c'è il Bayern Monaco per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. Ai microfoni di Radiosei è intervenuto l'ex calciatore biancoceleste Giancarlo Oddi, che ha dato il suo pensiero sul match. Fosse per lui, firmerebbe subito per il pareggio vista la qualità enorme dei bavaresi. Di seguito tutte le sue dichiarazioni.

“Sono molto entusiasta di oggi, andare a giocare una partita del genere fa godere. Sarà una bella partita, la Lazio deve far vedere che può lottare. Una partita del genere si prepara sull’aspetto mentale, come all’andata. Abbiamo avuto attaccamento e voglia di fare, dobbiamo avere lo stesso comportamento avuto in casa. Giochiamo con una squadra che sulla carta è più forte, dobbiamo dimostrare che è il contrario: abbiamo due risultati, firmerei per il pareggio. Loro sono più forti, una delle squadre più forti in Europa, ma noi abbiamo una partita dove partiamo dall’1-0. Per un giocatore una roba del genere è il massimo".

"Non ricordo trasferte difficili da giocatore, dovunque si andasse avevamo sempre il nostro pubblico dietro. Il laziale c’è sempre stato, soprattutto nei momenti brutti. Fra serie B e serie A abbiamo passato dei momenti brutti, ma il tifoso c’è sempre stato, è da lodare. I tifosi ci sono sempre stati vicini, non me ne vogliano le altre squadre. Stasera io partirei con Vecino, che anche fisicamente da una mano. Poi difficile dire chi preferire, bisogna vedere chi sta più in forma. Sono uno che farebbe giocare sempre Vecino, ho sempre avuto un debole per gli uruguaiani. Cataldi è un buon giocatori, ma l’esperienza di Vecino è fondamentale".