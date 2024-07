Lazio, Oddi: "Immobile? Fa bene a accettare l'offerta, ma sostituirlo..."

TUTTOmercatoWEB.com

Il futuro di Ciro Immobile è argomento caldissimo in casa Lazio e in merito, ai microfoni di Radiosei, si è espresso Giancarlo Oddi: "Credo che qualsiasi scelta faccia sia quella giusta. Nel caso andasse via però non ci siano rimpianti. Ultimamente è stato troppo criticato. Quello che sta succedendo al giocatore è successo ad altri, per come si sono messe le cose fa bene ad accettare l’offerta. Dopo la scorsa stagione ha capito che non farà più il titolare. Io penso sia il momento giusto, non era più il calciatore che conoscevamo noi. Ora sta alla società accontentarlo. Il giocatore ha capito che se fosse partito titolare e non avesse segnato gli sarebbero state date tutte le colpe del caso. Noslin e Castellanos non sono paragonabili a Immobile. Per sostituirlo serve prendere un ‘bomber’, un calciatore che abbia una grande fiuto del gol. Se pensi di sostituirlo devi prendere quel tipo di calciatore. Dia potrebbe esserlo ma sicuramente non ha ancora quei numeri".

L'ex biancoceleste poi, ha detto la sua anche su Casale: "Il primo anno è stato eccezionale, naturalmente il secondo no. Secondo me non era tranquillo nella scorsa stagione, penso sia sempre un buon difensore ma deve essere tranquillo di testa".

Infine, ha augurato buona fortuna a Nesta per la sua nuova avventura, la prima in Serie A: "Un grande in bocca al lupo ad Alessandro Nesta per la sua avventura in Serie A con il Monza. Una grande persona e un grande professionista".

