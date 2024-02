Lazio, Oddi: "Kent? Non lo conosco, ma sapendo che i nostri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ultimo giorno di mercato, la Lazio è al lavoro per portare nella Capitale Ryan Kent. A proposito dell'esterno classe '96, si è espresso Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei: "Se porti qualche giocatore in casa è sempre meglio che non averlo, poi non conosco Kent e non so neanche quanto vale. Penso che qualcuno lo abbia visto, non credo si prenda un giocatore senza sapere che qualità può avere. Sapendo che i nostri esterni non stanno dimostrando il valore dell’anno scorso, se vai a prendere qualcuno in più è meglio".

Altro tema affrontato dall'ex biancoceleste è la sfida contro l'Atalanta, in programma domenica alle 18 a Bergamo: "Contro l’Atalanta per la Lazio pareggiare sarebbe un punto guadagnato e non due persi, è una squadra che fa molto bene e ti può mettere in difficoltà. In questo momento non stiamo facendo molto bene, dopo le cinque vittorie abbiamo fatto una brutta figura e con il Napoli in casa non abbiamo fatto un tiro in porta. Metterei in campo chi è più in forma e riesce a giocare 90 minuti, con l’Atalanta la Lazio non ha il tempo di guardare al possesso e sotto l’aspetto agonistico la deve fare al 100%".

