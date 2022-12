Lazio, Oddi: "Lazzari e Parisi sulle fasce? L'ideale. E Luis Alberto..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, Giancarlo Oddi ha fatto il punto sulla Lazio dopo la prima amichevole contro il Galatasaray. Non solo, l'ex biancoceleste ha analizzato anche i temi più caldi, da Luis Alberto a Fabiano Parisi, per poi finire a Marcos Antonio: “La Lazio ha ancora margini di miglioramento, basti pensare che Immobile è mancato nella seconda parte di questo avvio di stagione. Luis Alberto è un altro di quei giocatori che può ancora fare tanto, anche se Vecino sta dando equilibrio a Sarri. Altro margine: il mercato. Il tecnico ha chiesto un terzino sinistro, credo che Parisi sia il profilo ideale per migliorare complessivamente la rosa e mettersi ‘in casa’ un giocatore pronto adesso e buono anche in prospettiva. Lazzari e Parisi sugli esterni garantirebbero una spinta importante, non mi preoccuperei eccessivamente per la difficoltà che la Lazio potrebbe avere sulle palle alte. Il gioco vale la candela, specialmente per il sistema di gioco utilizzato da Sarri. Marcos Antonio, sono convinto possa dare molto di più rispetto a ciò che ha dimostrato finora. Ha bisogno di continuità, di prendere confidenza con i compagni e il sistema. Col Galatasaray è stata una partita seria, un test importante. Il brasiliano l’ho visto bene, la sua tecnica non è in discussione”.