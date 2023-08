Lazio, Oddi: "Mi aspettavo una sfida alla 'garibaldina'". E su Sarri....

All'indomani della sconfitta contro il Genoa, ai microfoni di Radiosei è intervenuto Giancarlo Oddi per analizzare la prestazione della Lazio. Queste le considerazioni: "Ieri è stata una partita che proprio non ci voleva. Eravamo reduci dalla sconfitta di Lecce e mi aspettavo una partita totalmente diversa, alla ‘garibaldina’. Una squadra che attaccasse in modo perentorio e invece non ho visto niente di tutto questo, anzi. È stata una partita brutta da parte della Lazio, non brutta per uno o due giocatori ma per tutta la squadra che non ha funzionato per niente"

"Miglioramenti no, assolutissimamente. Non li ho visti. Onestamente non ho visto niente di bello e mi dispiace molto perché mi aspettavo delle prestazioni dai nuovi. Isaksen non mi dispiace. Ci vogliono gli automatismi giusti che ancora non ci sono, qualche giocatore è ancora fuori forma come i centrali difensivi che hanno bisogno di un po più di tempo. Non facciamo il paragone, tutta la squadra non mi ha convinto".

"Il fatto di prendere giocatori all’ultimo, si devono adattare al gioco. Io mi auguro che sia tutto qui il problema perché il mercato è stato fatto. Sono stati presi parecchi giocatori che sono anche bravi, però per entrare in forma ci vuole una preparazione ben precisa. Anche incontrare un allenatore che ha vedute completamente diverse dalle loro, richiede tempo per entrare negli schemi tattici dell’allenatore. Non credevo che il Genoa fosse una squadra che ci potesse mettere in grosse difficoltà. Sicuramente è un discorso valido quello di Sarri, ma vedendola da tifoso sono dispiaciuto perché abbiamo perso in questa maniera contro una squadra che la domenica prima ha preso quattro gol. Si riprenderà e sono convinto. Parliamo di Milinkovic che non c’è più, ma l’anno scorso non è che abbia fatto il miglior campionato da quando era alla Lazio. Sono preoccupato, però Sarri dice di aver visto miglioramenti e mi sta bene. Non dimentichiamoci che il campionato lo scorso anno lo ha fatto Sarri insieme alla squadra"

