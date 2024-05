Lazio, Oddi: "Non vedevo l'ora finisse il campionato! Fischi sbagliati..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Lungo intervento dell'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi ai microfoni di Radiosei. In particolare ha parlato della gara pareggiata dalla Lazio contro il Sassuolo, della stagione conclusa al di sotto delle aspettative di inizio anno e del futuro della società sul mercato. Di seguito le sue dichiarazioni: ”Ieri sera abbiamo giocato un primo tempo discreto e un secondo tempo disastroso, non vedevo l’ora finisse questo campionato. Tudor ha una media di 2 punti a partita, mi piacerebbe vedere il suo gioco, ma per farlo bisognerebbe avere i giocatori giusti. Un attaccante si dovrà prendere ma sarà difficile trovarne uno giusto in questo senso. Scamacca fino a due mesi fa non mi convinceva, ora mi sta impressionando, lo stesso vale per De Ketelaere. La Lazio dovrebbe seguire il modello Atalanta, come opera sul mercato, come incrementa il valore dei suoi giocatori".

"Credo la società debba ascoltare l’ambiente, sono curioso di capire come si muoverà la Lazio da qui fino l’inizio della prossima stagione. Tutti hanno la loro responsabilità rispetto all’andamento di questa stagione, la Lazio ora, è una squadra importante, il tifoso ora sa che la squadra deve puntare in alto, il secondo punto doveva essere un punto di partenza. I fischi di ieri sono sbagliati, il primo che deve intervenire è il Presidente, deve restituire l’amore per questa squadra. Il tifoso va allo stadio perché vuole vedere vincere la propria squadra. I giocatori devono entrare con la testa giusta, dovrebbero dare il 100% e questo sembra non accade sempre”.