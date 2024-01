Lazio, Oddi ricorda Riva: "Un mostro di bravura, poteva giocare ovunque"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La notizia della scomparsa di Gigi Riva ha sconvolto tutto il calcio italiano e non solo. Tantissimi suoi ex compagni e avversari si sono espressi per ricordare la sua figura. Tra questi c'è anche Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio del primo Scudetto del 1974. Intervenuto ai microfoni di Radiosei ha parlato di 'Rombo di tuono'. Ecco il suo pensiero.

“Mi ricordo durante il servizio militare che Riva e Chinaglia appena arrivato in caserma mi fecero un gavettone e non si nascosero nemmeno, anzi ridevano. Io non li conoscevo personalmente, la presi male e salii per affrontarli. Poi mi resi conto che non era il caso viste le dimensioni di entrambi. Quando incontravamo il Cagliari io marcavo Gori che era la punta, mentre Riva era ala. Lo vedevo giocare e pensavo che era un mostro di bravura. Una volta – giocavo ancora con la Massese – lo incontrai e dovetti marcarlo. Mi ricordo che tirò una punizione allucinante e fece gol. Era fortissimo. Poteva segnare in qualsiasi modo. Avrebbe potuto giocare in tutte le squadre del mondo, ma rimase a Cagliari e questa è una cosa romantica e bella per un atleta. Lui ha amato quella gente”.