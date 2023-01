Lazio, Oddi: "Sarri un leader ma a volte i giocatori in campo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La Lazio è chiamata a una reazione importante dopo un inizio anno decisamente difficile. Solo un punto rimediato tra Lecce e Empoli, quella di domenica contro il Sassuolo diventa quindi una gara fondamentale per non rischiare di perdere altro terreno in classifica. Sull'andamento della squadra e in particolare su Alessio Romagnoli ha detto la sua l'ex biancoceleste Oddi: "Romagnoli è un ragazzo intelligente, uno che ha fatto quella carriera col Milan non può non essere un giocatore di alto livello. E’ il leader della difesa, quando sta bene fa la differenza. Ha sbagliato con l’Empoli quando è andato a saltare di testa, lasciando scoperta la difesa sul contropiede. Forse nella Lazio non ci sono tanti leader, la sensazione è che a volte ognuno pensi per sé. Sicuramente lo spogliatoio è composto da ragazzi intelligenti, il campionato finora è assolutamente buono, questo non dobbiamo dimenticarlo. Il salto di qualità sarebbe salire quel gradino e arrivare al quarto posto. Dispiace quando buttiamo via punti dal nulla, come successo anche a Genova con la Samp. Sarri è un leader certo, ma in campo sono i giocatori a dover fare la differenza fra di loro. Non sempre il leader è il giocatore più forte, spesso è il più furbo, quello con più carisma. Per me il leader assoluto era Frustalupi. Era il più importante", queste le sue parole ai microfoni di Radiosei.