Lazio, Oddi sicuro: "Ormai Sarri non può più nascondersi..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

La Lazio è al secondo posto e imbattuta dalla partita contro l'Atalanta. I biancocelesti faranno rientro dalla sosta con la consapevolezza che, soprattutto senza gli impegni europei, bisognerà concentrarsi e dare il massimo per raggiungere un obiettivo, ora come mai, possibile: la Champions. Non può più nascondersi la Lazio secondo l'ex difensore Giancarlo Oddi che, ai microfoni di Radiosei, ha detto:

"Contro il Monza, sarà una partita complessa perché i lombardi giocano a calcio e non fanno barricate. La Lazio tra l’altro ora ha più responsabilità e non si può nascondere. Se sei secondo da solo a 10 giornate dalla fine, non puoi far finta di nulla. Tra l’altro non essendoci più le coppe abbiamo un’arma in più. Inutile ragionare su cosa potrebbe accadere nel caso in cui non arrivassimo nei primi quattro posti. Rimane Sarri, non rimane Sarri… sono tutti discorsi inutili ora. La Lazio è sempre stata una società importante, anche quando non avevamo soldi e continuerà ad esserlo indipendentemente dalla Champions e da Sarri. Dobbiamo essere meno pessimisti, anche se esserlo fa parte della natura di noi laziali".

MERCATO E RETEGUI - " Dovendo fare mercato, sono contento se la Lazio vada sul mercato degli italiani. Non ce l’ho con gli stranieri, ma ha senso farli entrare nel nostro campionato solo se sono bravi, anche perché vanno anche scovati in giro per il mondo. Gli italiani li hai sotto gli occhi e non approfittarne è sbagliato. Retegui è un giocatore che ci può stare e può anche vestire la maglia della Lazio. Non ruba l’occhio, ma uno che si presenta con due gol in due partite ha fatto il suo. Per un attaccante fare una buona partita è irrilevante: conta solo se fa gol. Poi è una punta centrale, quindi sarei felice se Retegui venisse alla Lazio".