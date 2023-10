Lazio, Oddi su Gila: "Alla Lazio può servire, ma Sarri vede più Patric..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Giancarlo Oddi, ex difensore della Lazio, è intervenuto ai microfoni di Radiosei. Ha parlato in particolare della situazione di Mario Gila, che sembrerebbe aver chiesto la cessione alla società biancoceleste. Ecco il suo pensiero a riguardo:“Gila, per quel poco che ho visto, non mi è dispiaciuto. E’ un ragazzo giovane, certo che se deve star fermo è giusto che vada a giocare. A quell’età è negativo non mettersi alla prova in campo. Sarri come terzo difensore vede più Patric, ormai è chiaro. Io credo che Gila alla Lazio possa servire. Fisicamente si fa rispettare, tecnicamente non è male. E’ un marcatore aggressivo. La qualità principale di un difensore è non far fare gol all’attaccante. Poi, se ha piedi buoni ancora meglio. Lui è bravo a marcare l’uomo”.