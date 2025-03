Lazio, Oddi su Patric: "Mancherà anche nello spogliatoio. Ora Pellegrini..."

TUTTOmercatoWEB.com

L'ex difensore biancoceleste Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per parlare dell'infortunio di Patric, che ha causa dell'operazione alla caviglia destra ha già finito la sua stagione. Il suo posto nella lista Serie A ora l'ha preso Luca Pellegrini, che era stato escluso a febbraio. Di seguito le parole dell'opinionista sulla questione.

“Pellegrini si allenava comunque nonostante fosse fuori lista, quindi non credo farebbe una brutta figura scendendo in campo già lunedì. Questo ragazzo non ha dato ciò che mi aspettavo, non ha fatto il salto di qualità che immaginavo, per mancanza di continuità nell’impiego. Per Patric mi dispiace, io inizialmente non lo vedevo come un centrale di difesa poi mi sono ricreduto. È stato uno dei migliori che abbiamo avuto, mi dispiace molto che si sia infortunato. Poteva essere molto utile in questi ultimi gare in cui servono tutti, chiunque scende in campo ora deve dare il 110%. Lui sta qui da tempo, si è fatto voler bene anche dalla tifoseria, uscendo sempre dal campo con la maglia sudata: sono d’accordo sul fatto che mancherà anche nello spogliatoio”.