Lazio, Oddo: "Questa sera sulla carta non c'è partita. Pellegrini può..."

Prima di vestire la maglia della Lazio, di cui è stato anche simbolo e capitano, l'ex terzino Massimo Oddo è stato per due anni un giocatore dell'Hellas Verona, società da cui i biancocelesti lo hanno acquistato nel 2002. In virtù di doppio ex, intervenuto ai microfoni di Il Messaggero, Oddo si è espresso in merito alla sfida delle 18.30 tra le due compagini:ù

"Vi dico che la squadra di Sarri dovrà stare attenta. Sulla carta non c’è partita dal punto di vista tecnico, ma il Verona si deve salvare e ultimamente sta raccogliendo punti. La Lazio dovrà sudarsi la vittoria contro una formazione aggressiva che punta sull’uno contro uno. Sarà opportuno far saltare la loro pressione. Nazionale? In casa Lazio sicuramente sta meritando Romagnoli. Sta facendo grandi cose anche perché il gioco di Sarri lo esalta. Poi c’è Lazzari e lo stesso Pellegrini può tornare in corsa, senza dimenticare Zaccagni e Cataldi".