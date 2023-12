Lazio, oggi compie gli anni Almeyda: la società lo celebra

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

I trofei vinti in tre anni di Lazio e quella parabola contro il Parma che da distanza siderale si è andata a infilare dietro le spalle di un impotente Buffon. Sono questi i ricordi più vivi che i tifosi laziali conservano di Matias Almeyda, ex centrocampista biancoceleste che oggi compie 50 anni. Per omaggiare un simbolo di grinta e carattere la societò biancoceleste ha voluto fargli i propri auguri con una nota sul proprio sito ufficiale.

"Tanti auguri a Matias Almeyda. Tre stagioni con la maglia della Prima Squadra della Capitale per Matias Almeyda. Il centrocampista argentino ha disputato 93 gare con l`Aquila sul petto, realizzando 2 reti: il primo al Bologna ed il secondo, ben più famoso, in casa del Parma. In biancoceleste, tra il 1997 ed il 2000 ha conquistato sei trofei: una Supercoppa europea, una Coppa delle Coppe, uno Scudetto, due Coppa Italia ed una Supercoppa italiana".