Lazio, oggi l'annuncio sulle nuove maglie: le indiscrezioni sulla presentazione

Nella giornata di oggi, riporta Il Messaggero, arriverà l'annuncio sulle nuove maglie in vista della prossima stagione. La presentazione ufficiale dovrebbe esser fissata per venerdì, a un paio di giorni dal ritrovo a Formello e a ridotto della partenza per Auronzo di Cadore. La prima casacca, come anticipato, dovrebbe essere celeste con scollo a V, richiamando nei dettagli il primo scudetto del 1974. La seconda, invece, sarà blu navy. La terza avrà una base bianca con rifiniture celesti. Per quanto riguarda la Champions League, invece, Mizuno starebbe pensando ad un'edizione speciale. Il kit dovrebbe essere totalmente nero, con novità attese nei prossimi giorni.

