Lazio, oggi la ripresa a Formello: Sarri attende due grandi ritorni

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Lavoro di scarico effettuato, giorno libero superato. Oggi la Lazio tornerà al Training Center di Formello per la ripresa degli allenamenti. Ciro Immobile, domenica mattina è rimasto a riposo dopo le fatiche in Lazio - Torino, grande ritorno da leader il suo, dopo il terribile incidente stradale in cui è rimasto coinvolto, riportando una trauma distorsivo della colonna vertebrale e frattura composta dell'XI costola. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, dopo la gara di sabato, non si sono visti in campo nemmeno Pellegrini per dei fastidi al ginocchio, e Stefan Radu per febbre. Per Zaccagni, colpito duro alla caviglia, non dovrebbe trattarsi di una situazione preoccupante, la speranza è che sia in grado di tornare subito in gruppo. Stando al programma di preparazione per il big match contro l'Inter, in programma il 30 aprile, per domani è prevista una doppia seduta, a partire da giovedì singole sessioni fino alla rifinitura.