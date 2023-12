Lazio, Olympia in Tribuna Tevere: la speciale iniziativa della società

TUTTOmercatoWEB.com

Un'iniziativa dedicata a tutti i ragazzi che saranno presenti allo Stadio Olimpico in occasione di Lazio-Frosinone. La società ha deciso di portare, accompagnata dal proprio falconiere, l'aquila Olympia in Tribuna Tevere nel pre partita, così da regalare a tutti i giovani tifosi un momento speciale in cui potranno ammirare il simbolo biancoceleste:

"In occasione della gara di campionato Lazio Frosinone, il nostro simbolo, l’aquila Olympia, accompagnata dal falconiere Juan Bernabè, sarà a disposizione di tutti i giovanissimi tifosi biancocelesti per farsi ammirare da vicino e per una foto ricordo. L'appuntamento è in programma nella zona antistante la Tribuna Tevere, a partire dalle ore 18:30 e fino alle ore 20.00".