Lazio, 'On This Day': la società ricorda un capolavoro contro il Napoli - VIDEO

Era il 7 aprile del 2012, a Roma arrivava il Napoli di Mazzarri ospitato dalla Lazio di Edy Reja. Lo stadio è una bolgia, prima del fischio iniziale le squadre, e soprattutto i tifosi, omaggiano Giorgio Chinaglia: scomparso pochi giorni prima. Una serata speciale, una serata in cui sbagliare non era concesso. E' proprio in quest'atmosfera che la Lazio regala una grandissima prestazione e, dopo essersi portata in vantaggio con Candreva (primo gol con la maglia della Lazio) e aver subito il pareggio di Pandev, nel secondo tempo arriva il capolavoro. Un cross di Radu dalla sinistra diventa un assist perfetto per Stefano Mauri che, in rovesciata, buca De Sanctis e fa esplodere lo Stadio Olimpico di Roma. E' la rete del vantaggio, messo poi in cassaforte con Ledesma dal dischetto, ma soprattutto è una rete destinata a diventare leggenda per la sua importanza e la sua bellezza. La Lazio, tramite i propri canali social, ha voluto omaggiare questo spettacolare gesto tecnico andando condivedere le immagini a 11 anni dalla realizzazione.