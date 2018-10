Lazio, Onofri: "Questa squadra può ripetersi. Immobile? Ad oggi è il miglior centravanti italiano"

La Nazionale, la Lazio e il campionato di Serie A. Sono questi alcuni dei temi affrontati da Claudio Onofri, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio: "L'Italia ha bisogno di tempo. Si sono viste buone cose, ma per tornare ai fasti della nostra storia serve puntare di più sui settori giovanili. Mi piace tanto Tonali del Brescia. E poi Barella ha fatto vedere ottime cose. Immobile? Lui è un centravanti ed è anche bravo. Esaminando quello che ha fatto nella sua carriera quando è andato all'estero non ha fatto benissimo, ma in Italia è il miglior centravanti che abbiamo. Ieri quando giocavamo con Insigne, Chiesa e Bernardeschi, mancava qualcuno che facesse numero in area e finalizzasse".



Poi sulla Lazio e le contendenti: "Sicuramente si potrà riproporre come negli ultimi campionati. Deve però migliorare in alcuni aspetti individuali, come nel caso di Milinkovic e Luis Alberto. Negli scorsi anni si è trovata meritatamente nelle prime posizioni, poi tante cose possono fare la differenza in un campionato, come gli infortuni e anche le decisioni arbitrali. Contendenti? Milan e Roma. Il Napoli nelle ultime gare ha dimostrato di essere molto organizzato. Ad oggi è la più attrezzata dopo la Juventus. L'Inter ha un grande organico, ma sotto l'aspetto del gioco ancora non convince. Le vedo sopra".