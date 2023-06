Lazio, Opelka è insaziabile: "Romanista, mac and cheese" - FOTO

Reilly Opelka è tra i tifosi più agguerriti della Lazio. Il suo amore dichiarato per la squadra di Maurizio Sarri è ormai noto a tutti, tanto che molti supporters biancocelesti hanno seguito il tennista americano sul proprio account Instagram per non perdersi i suoi siparietti. Nel corso di una settimana, i suoi riferimenti alla sua Lazio non possono mancare, come gli sfottò ai danni della Roma. Non a caso, in questi giorni l'atleta è stato a Milano e, per ricordare il suo soggiorno italiano, in una stories di Instagram ha scritto: "Forza Lazio", accompagnato da due cuori biancocelesti e un'aquila, ma non è finita qui. Dopo aver lanciato uno sfottò epico nelle scorse settimane, Opelka in questi minuti ha pubblicato un altro scatto - che riportiamo qui sotto - in cui scrive: "Romanista mac and cheese".