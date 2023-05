Lazio, ora la panchina ti aiuta: le riserve arma in più per la Champions

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

Uno dei principali limiti che vengono spesso attribuiti alla Lazio è quello della rosa corta. Titolari degni dei top club italiani e riserve che non hanno il medesimo valore. Un aspetto rimarcato spesso anche da mister Sarri che soprattutto nel reparto offensivo ha spesso dovuto fare i conti con gli uomini contati. Oltre al quartetto Felipe, Immobile, Zaccagni e Pedro ci sono Cancellieri e Romero che devono ancora maturare e al momento non sembrano prontissimi per certi palcoscenici. Diversa la situazione in difesa e a centrocampo. Per quanto concerne il pacchetto arretrato con l'arrivo di Luca Pellegrini a gennaio a livello numerico non ci sono problemi. L'ex terzino della Juventus sta guadagnando un po' di spazio nelle ultime partite e può rappresentare quella alternativa che mancava sull'out mancino. Notizie ancora più confortanti in mezzo al campo dove l'inaspettata esplosione di Marcos Antonio è ormai più che una certezza. Con questo rendimento oltre che essere utile alla causa può insidiare anche Vecino e Cataldi in cabina di regia. Il tocco finale è il gol messo a segno da Toma Basic. Al croato mancava un episodio favorevole per potersi sbloccare anche da un punto di vista mentale. Chissà se la rete realizzata contro il Sassuolo non possa rappresentare la svolta. A prescindere da ciò in questa fase Sarri fortunatamente sta trovando risposte anche da chi fino a qualche tempo fa sembrava marginale al progetto. D'altronde serve l'aiuto di tutti per certificare il piazzamento in Champions League.