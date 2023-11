Lazio, ora la sosta: ecco quando tornerà in campo la squadra di Sarri

Fonte: Fabrizio Parascani

Con il posticipo tra Inter e Frosinone si è chiusa la dodicesima giornata di campionato. Ora la sosta per le nazionali. con la Serie A che si ferma per due settimane. In casa Lazio la pausa del campionato servirà a fare un bilancio di quanto si è fatto e si lavorerà sugli aspetti da migliorare. I ragazzi di Sarri sono ben messi in Champions con 7 punti in quattro partite, mentre in campionato è necessario risalire la china e avvicinare la zona Champions, distante 4 punti.

Nelle due settimane di pausa, il tecnico farà rifiatare i giocatori più spremuti e cercherà di lavorare con tutti coloro che non dovranno rispondere alla chiamata della loro selezione, per migliorare la sincronia tra i reparti e far crescere la condizione di alcuni elementi. Al rientro i biancocelesti saranno impegnati contro la Salernitana, gara che aprirà il tredicesimo turno di campionato. Appuntamento fissato per sabato 25 novembre alle 15 allo stadio Arechi di Salerno.