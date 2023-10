Lazio, Orlando: "Castellanos merita spazio". E su Isaksen...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Una vittoria importantissima quella della Lazio che all'Olimpico ha battuto l'Atalanta imponendosi per 3-2. Tra i protagonisti anche il Taty Castellanos su cui ha detto la sua Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio: "Castellanos? Serve dargli spazio. Immobile è un'istituzione, ma passano gli anni e rimane la squadra. Non è in condizione in questo momento e la Lazio ha un un attaccante ora che può sostituirlo. Credo che anche i tifosi capiscano che se Immobile non gioca tutte da titolare, sia giusto provare i nuovi e dargli una chance. Isaksen quando è entrato ha dato imprevedibilità alla manovra. Non era facile vincerla dopo che eri stato rimontato dal 2-0".