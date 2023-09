Lazio, Orlando: "Guendouzi l'elemento in più di Sarri"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Sarà una gara tutta da vivere quella dell'Allianz Stadium tra Juventus e Lazio. Le compagini di Sarri e Allegri si sfideranno in un big match che promette spettacolo. A dire la sua sulla gara anche l'ex calciatore Massimo Orlando ai microfoni di TMW Radio: "Guendouzi può essere un elemento in più che la Lazio può sfruttare in mezzo al campo. Rischia di più la Juventus, non dovesse fare punti si allontanerebbe già dalla prima posizione e l'obiettivo, anche se non lo dicono, è lo Scudetto. Se giochi con quella squadra una partita alla settimana non puoi non pensare a quell'obiettivo".