Lazio, Orlando: "Immobile contro il Bayern? Ha sbagliato, ma..."

WEBTV LAZIO, GUENDOUZI: "CHE LAVORO CON SARRI! SEI MESI CON LUI SONO COME DUE ANNI..." Lunga intervista di Matteo Guendouzi ai taccuini del The Athletic. Il centrocampista ha ripercorso tutta la sua carriera soffermandosi su alcuni dei momenti più significativi. Dall'Arsenal al Marsiglia fino ad arrivare al trasferimento alla Lazio in estate e al... VOCI DI MERCATO CALCIOMERCATO LAZIO | CAPITOLO RINNOVI, LOTITO: "DIALOGO APERTO, FELIPE..." CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - La Lazio batte il Bayern Monaco e il successo fa gioire non solo il popolo biancoceleste, ma anche il patron Lotito. Il presidente ha parlato sulle pagine de La Gazzetta dello Sport rispondendo alle dichiarazioni di Sarri in conferenza...