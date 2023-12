Lazio, Orlando: "La squadra di Sarri non sta bene, mi ha deluso"

TUTTOmercatoWEB.com

Lazio-Inter sarà il big match della 16esima giornata del campionato di Serie A. Una sfida importante per la squadra di Sarri che deve recuperare posizioni in campionato ma che davanti troverà la squadra di Simone Inzaghi al momento prima in classifica. Sulla sfida dell'Olimpico l'ex calciatore Massimo Orlando si è così espresso ai microfoni di TMW Radio: "La trasferta dell'Inter è più facile di quella con la Juventus. Per come sta l'Inter e per come sta la Lazio, viste le critiche giustificate di Sarri. La Lazio è una squadra che non sta bene".