Lazio, Orlando: "Mercato sbagliato, e ora la squadra è..."

La crisi della Lazio, dopo l'ultima sconfitta contro l'Inter, ha fatto riflettere tutti gli addetti ai lavori. Tra questi, anche l'ex calciatore Massimo Orlando, ha detto la sua sul periodo dei biancocelesti ai microfoni di TMW Radio. Questo il suo pensiero, molto duro sulla squadra e sulla posizione di Sarri: "Mi sembra che non ci sia più rapporto tra tutti, è una squadra scollegata, che non ha anima, fa fatica a trovare soluzioni. Però è non solo colpa dell'allenatore, ma anche di una campagna acquisti non azzeccata".