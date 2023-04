Lazio, Orlando: "Rosa non adatta a tre impegni. Ora Lotito deve fare non sforzo"

Fonte: TMW Radio

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

"Sarri ha scelto proprio di uscire dagli altri impegni per rimanere". La Lazio ha battuto la Juventus nell'ultima giornata di campionato vincendo il settimo scontro diretto in stagione. Per Massimo Orlando la motivazione sta nelle scelte del mister toscano. L'ex calciatore a TMW Radio ha spiegato la sua teoria: "Non ha la rosa veramente per tutti gli impegni. Lo avrei criticato anche io se avesse avuto qualche giocatore in più, ha dovuto fare una scelta".

SECONDA PIAZZA - "La Juve è stata condizionata molto dal -15, che è arrivato però a metà campionato. Giustifico di più squadra e allenatore dopo, perché la partenza è stata drammatica, al di là degli infortuni. Ora la Juve sta bene e quando perde lo fa per episodi e non perché lo merita veramente. A parte con la Lazio, che l'ha messa in difficoltà".

SCELTE DI MERCATO - "Chi vendere tra Milinkovic e Luis Alberto? È sempre problematica la situazione. Se arrivi in Champions e dai via uno dei due, devi sostituirlo con uno forte o la piazza giustamente si arrabbia. Zielinski è forte ma non vedo tutta questa differenza. Se dovessero arrivare in Champions alla Lazio, dove vedo un grande gruppo, se Lotito facesse uno sforzo per migliorare la rosa magari rimarrebbe. Meglio essere fondamentale nella Lazio che uno qualunque in un'altra".