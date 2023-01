Lazio, Orlando: "Sarri è un fenomeno, per me non ha colpe. L'unico difetto..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

In merito al pareggio beffa subito dalla Lazio contro l'Empoli, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio l'ex calciatore Massimo Orlando, per commentare la situazione dei biancocelesti e il lavoro compiuto fino a questo momento da Maurizio Sarri:

"Sarri? E' un fenomeno, se pensiamo da dove è partito, dalla Seconda Categoria. L'ho conosciuto ai tempi dell'Empoli, è maniacale nel modo di allenare. Quando vai alla Juve e vinci lo Scudetto, in una società che ti ha remato contro, vai al Chelsea e vinci l'EL, a Napoli ha fatto sognare. Il difetto? Lui non fa turnover. Si fida solo dei 13-14 giocatori più importanti. Ha saputo poco far girare gli uomini in rosa, che nel calcio attuale è fondamentale. La situazione della Lazio? A Lecce primo tempo stupendo, hanno corso troppo e nel secondo tempo è stato inevitabile che rallentasse e non te lo puoi permettere. Con l'Empoli che ci può fare l'allenatore se Vecino commette un fallo ingenuo? Serve lucidità. Non credo sia crisi, e non darei colpe a Sarri".