Lazio, Orlando: "Sarri si vuole far cacciare. Credo abbia capito che..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Dal mercato al calendario considerato 'folle', sono gli argomenti su cui si è soffermato Sarri in conferenza stampa post Milan-Lazio esprimendo tutta la sua indignazione. Le parole del tecnico biancoceleste non hanno lasciato indifferente Massimo Orlando che, ai microfoni di TMW, ha dichiarato: "Da una vita diciamo che questo calcio dovrebbe darsi una ridimensionata, che si gioca troppo e ci sono troppi infortuni, ma tira fuori questa polemica dopo ogni sconfitta. Ha un contratto importante e una rosa forte, ma non ama fare turnover, secondo me sono inappropriate certe dichiarazioni. Se hai accettato ok, sennò vai via".

"Polemica sul mercato? Per me ti vuoi far cacciare. Credo che lui abbia capito che con questa Lazio competere in campionato e Champions è impossibile. Sta dimostrando insofferenza nei confronti della società. Se prendesse l'iniziativa il presidente e lo mandasse via lo accetterebbe".

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE