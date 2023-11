Lazio, Orlando su Felipe Anderson: "È intelligente, ma mi fa arrabbiare..."

Fonte: Andrea Castellano - Lalaziosiamonoi.it

Ai microfoni di TMW Radio è intervenuto Massimo Orlando, ex calciatore, che ha parlato di Felipe Anderson. Il brasiliano non ha iniziato la stagione con il piede giusto ed è in scadenza a giugno 2024. Non avendo ancora firmato il rinnovo, dal prossimo gennaio sarà libero di firmare con altre squadre a parametro zero. Ecco le sue parole: "Felipe Anderson è un giocatore sano, molto intelligente tatticamente. Mi fa arrabbiare perché con lo spunto che ha non cerca mai l'uno contro uno. Quando ti trovi negli ultimi 18 metri, con le sue qualità può sfidare l'avversario".