Lazio, Orsi attacca Mourinho: "Rigore moderno? È assurdo!"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Ormai non si parla d'altro che del derby della Capitale. La vittoria della Lazio grazie al gol decisivo di Mattia Zaccagni ha scatenato tutti gli addetti ai lavori e i tifosi sui social. La grande polemica di Mourinho sul rigore dell'ex Verona, considerato 'moderno' dal portoghese, continua a tenere banco. A questo proposito ne ha parlato l'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ai microfoni di Notizie.com, criticando aspramente il tecnico della Roma. Ecco le sue parole: “Dire che quel rigore è moderno, il fallo di Huijsen su Castellanos, è assurdo, quello è un rigore antico solo che diventa moderno perché adesso c’è la tv e il Var, solo per quello perché anche quando giocavo io e giocava pure Massimo Mauro, quelli erano falli ma non li vedeva nessuno. Ed erano falli sia in area che a centrocampo, non scherziamo, tanto è vero che anche Orsato, uno che lascia abitualmente giocare, quando è andato al Var si è reso conto e l’ha dato subito. Ma per favore, non giochiamo su queste cose, il calcio è semplice, soprattutto quando ci stanno situazioni del genere“.

“In campo c’è stata una sola squadra, la Lazio che ha meritato di vincere perché, quanto meno, ha fatto di più di quello che ha fatto vedere la Roma che ha tirato in porta credo verso la fine della partita. Derby meritato, non ci sono dubbi né discussione, al di là del rigore, ma anche la prestazione è stata buona soprattutto nel secondo tempo. Rui Patricio ha fatto una gran parata su Vecino, ma anche altre“.

"Mandas? Non che sia stato impegnato, ma in una partita del genere, difficile e complicata di suo, essere inoperoso per ottantasette minuti e fare quel tipo di parata (tiro di Belotti in area, ndr.), è stato difficile. Anzi è stata meglio la seconda perché si è ripreso, la prima d’istinto, la seconda ancora meglio e più bella. Davvero in gamba, bravo e complimenti, non era facile“