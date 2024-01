Lazio, Orsi: "Meglio del Napoli in campionato, ma se guardo..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

La partita di domenica tra Lazio e Napoli potrà rivelarsi un interessante punto di svolta per il campionato. Allo Stadio Olimpico si affronteranno due squadre affaticate, reduci da una sconfitta contro l'Inter (quella dei partenopei in finale è probabilmente più pesante), ma con tanta voglia di ripartite. Novanta minuti aperti a tutto, come sostenuto anche dall'ex portiere biancoceleste Fernando Orsi ai microfoni di Radio CRC:

"Lazio-Napoli? Due squadre incerottate. Vedendo la Supercoppa, il Napoli sta cominciando ad avere un po’ di fiducia. È una partita di svolta. Vale tre punti, ma può valer 4 per gli scontri diretti. Se il Napoli vince con questo nuovo modulo può cominciare ad avere consapevolezza che può vincere così. Tutte e due le squadre possono vincere perché non danno grandissima fiducia. Un po’ di più la Lazio in campionato, ma se guardo la Supercoppa devo ricredermi. L’Inter non è la Fiorentina e hai meno possibilità di ripartire. L’Inter ha avuto difficoltà con il Napoli, ma stando lì il gol lo puoi anche prendere. La Lazio ha giocato un po’ troppo aperta. Lazio e Napoli possono vincerla tutte e due questa partita nonostante il fatto che siano incerottate".