Lazio, Orsi: "Spalletti può scalzare Sarri da Napoli. Provedel..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

A “1 Football Club”, su 1 Station Radio, è intervenuto Nando Orsi, ex Lazio e commentatore Sky: “Anche la Lazio riesce a vincere partite più sporche, mentre la Roma predilige un atteggiamento più attendista. I giallorossi subiscono, però, l’intensità degli avversari, e risente particolarmente della scarsa forma delle sue stelle, che influiscono sulla prestazione di squadra". Orsi poi si è soffermato anche sulla partita in programma venerdì contro il Napoli al Maradona: "Credo che i biancocelesti proveranno a fare la partita. Nonostante lo spessore ed il momento degli azzurri, gli uomini di Sarri potranno offrire un'ottima prestazione se riusciranno a trovare le giuste misure. Restano le difficoltà di affrontare un gruppo incredibile come quello partenopeo”.

PROVEDEL - “Provedel è un portiere che sta facendo molto bene. È riuscito ad impattare con le pressioni di una grande piazza. Tuttavia, per gli estremi difensori entrare nel giro della nazionale non offre particolari stimoli, dato che si ha quasi la certezza di avere dinnanzi a sé un Donnarumma sempre titolare. In difesa senza Casale? Si potranno riproporre Patric e Gila, ma la rosa non offre molte alternative. In questi casi, le assenze possono rivelarsi particolarmente dannose. Ritengo, tuttavia, che Romagnoli possa essere della gara”.

SARRI E NAPOLI - “Il calcio di Sarri è rimasto nei ricordi dei tifosi partenopei per bellezza ed efficacia. Tuttavia, Spalletti sta riuscendo nel riportare il tricolore a Napoli dopo 33 anni, abbinando l’estetica ai risultati. Un simile traguardo credo che possa riuscire nell’impresa di scalzare Maurizio”.