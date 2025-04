Lazio, Orsi su Castellanos: "Ecco come lo userei tra Bodo e derby"

Dubbio sul Taty Castellanos tra Bodo/Glimt e derby contro la Roma. L'attaccante della Lazio, appena rientrato da un infortunio, sarà a disposizione di Baroni per entrambe le gare. Ai microfoni di Radio Radio, l'ex portiere Fernando Orsi ha parlato di come utilizzerebbe l'argentino per evitare nuove ricadute. Queste le sue parole: “La Lazio deve pensare che la sfida col Bodø Glimt si gioca in 180 minuti. Giovedì andrei sull’usato sicuro partendo con i tre centrocampisti. Castellanos? In Norvegia ci sarà gelo e freddo, farlo giocare venti minuti non avrebbe senso. Se non è ancora al 100%, meglio preservarlo per il derby".