Lazio, Orsi su D'Amico: "Dissacrante, in campo e fuori. Nazionale? Nessun rimpianto"

Fernando Orsi, ospite di Sky Sport, ha ricordato Vincenzo D'Amico. E l'ha fatto utilizzando queste parole: “Vincenzo ha scelto di rimanere nella società che sapeva benissimo non gli avrebbe potuto dare le soddisfazioni che voleva. Al contrario, gli ha regalato la vittoria più grande: indossarne la propria maglia. Scudetto del '74 benedetto da una parte, maledetto dall’altro. Re Cecconi, Wilson, Chinaglia, tante tragedie. Vincenzo poteva fare tutti i ruoli dell’attacco, un giocatore che se l’avevi in partita si giocava in 12, se non ce l’avevi eri in 10. Nazionale? Non era un suo rimpianto, ha interpretato il gioco del calcio in modo dissacrante".

