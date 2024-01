Lazio, Orsi sul derby: "Non una gara determinante ma..."

TUTTOmercatoWEB.com

Sale l'adrenalina in vista del derby della Capitale che questa volta mette in palio non solo la supremazia cittadina ma anche un posto in semifinale di Coppa Italia.

Sulla sfida ha detto la sua anche l'ex biancoceleste Nando Orsi ai microfoni di Radio Radio: "Un derby che è bello per il pubblico, per chi lo vince sicuramente. Le squadre devono fare ancora un paio di partite per arrivare eventualmente in finale. Non è tanto di prestigio e non è tanto determinante. Poi come in tutte le partite chi vince esulta, chi perde spiega".