Lazio, Orsini: "La pausa utile per Sarri. Peccato che sul mercato..."

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista della Rai Stefano Orsini, si è espresso sulla prossima sfida contro il Lecce, ma anche sullo stop dovuto al Mondiale, sul mercato e sull'obiettivo Champions League:

"Lecce è uno stadio caldo, ma gli spalti non sono a ridosso del campo e questo tiene lontano il calore del pubblico. E’ una partita dove non devi perdere la testa perché il Lecce si difenderà col coltello tra i denti. Serve calma e pazienza. In un gennaio in cui la Lazio è impegnata in 6 partite in 25 giorni, è un peccato che la Lazio non abbia già provveduto a colmare i due buchi: il vice Immobile e il terzino sinistro. La cosa buona è che questo periodo di stop per un allenatore che ha bisogno di preparazione e addestramento, è sicuramente stato benedetto per ripassare le lezioni tattiche. La cosa meno buona è che le lacune di organico ci sono e prima o poi presenteranno nuovamente il conto. Le squadre di Sarri sono belle da vedere, divertono e la Lazio lo è. L’organico è indubbiamente buono, ma i problemi sono dietro l’angolo perché la coperta è corta. C’è da dire che non sappiamo che Juve sarà e questo in ottica Champions potrebbe favorirci”.