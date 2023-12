Lazio, Oyono come Duda e Gyomber: ma l’Aia questa volta interviene

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Nicola Ianuale/TuttoSalernitana.com

Il Torino protesta dopo il triplice fischio di Frosinone. Juric in conferenza stampa si lamenta di episodi arbitrali controversi che stanno penalizzando la sua squadra. E puntuale arriva l'intervento del designatore Gianluca Rocchi che, stando a quanto riporta Sport Mediaset, ha deciso di sospendere l'arbitro Luca Massimi fino all'inizio del 2024. A pesare sul rendimento del direttore di gara sarebbe stato il mancato secondo giallo su un duro intervento di Oyono che se estratto avrebbe lasciato in dieci uomini i ciociari.

AYROLDI IN VERONA-LAZIO - Un episodio che, guardando in casa Lazio, ricorda molto due avventimenti recenti che hanno penalizzato la squadra di Maurizio Sarri. Tornando indietro di qualche giorno, infatti, balza subito in mente il fallo commesso da Duda, anche lui già ammonito, su Rovella al 50' di Hellas Verona-Lazio. Il centrocampista viene graziato da Ayroldi che tenta di rimediare al suo errore espellendolo con trenta minuti di ritardo, dopo un ulteriore fallo su Castellanos.

PRONTERA IN SALERNITANA-LAZIO - Ancora più eclatante, però, è quello che è avvenuto durante la partita contro la Salernitana. In quel caso a beneficiare della grazia arbitrale era stato Gyomber. Il centrale granata al 40' commette fallo da rigore su Immobile, ultimo uomo, sanzionato dall'arbitro Prontera solo con l'aiuto del Var. Un giallo che per il fischietto di Bologna sembra sufficiente e tale resta anche qualche secondo dopo, quando lo stesso difensore interviene duramente e in netto ritardo su Marusic. In quell'occasione indicativa è stata la decisione di Pippo Inzaghi che al 45' ha furbescamente deciso di sostituirlo per evitare di restare in inferiorità numerica. In entrambi i casa la Lazio, dopo questi episodi, ha subito gol dalle due avversarie, pagando in termini di risultato sia i suoi errori, sia le decisioni dei direttori di gara. Decisioni che, però, in quel caso sono state totalmente ignorate dal designatore arbitrale Rocchi, al contrario di quanto avrebbe fatto dopo la sfida dello Stirpe.

Pubblicato il 11/12