Lazio, Padovan avverte l'Inter: "I biancocelesti saranno..."

Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato la partita tra Lazio e Inter, leggendola in ottica Scudetto dopo il passo falso del Napoli a Genova.

"Inzaghi farà un errore a riproporre i titolari. Quando ha messo dentro le riserve, che non sono così, ha evocato quella leggerezza che ha fatto la differenza. Quando ha messo dentro i titolari ha fallito. Se Inzaghi continuerà a giocare con le seconde linee farà più risultati che con i titolari adesso. Il Napoli non perderà lo scudetto perché non sono certo che l'Inter faccia sei punti. Incontro una Lazio che se la gioca ancora e poi il Como è stato il castigamatti di questa stagione".

