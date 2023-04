Lazio, Padovan: "Contro la Juventus scontro al vertice. La squadra di Sarri..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Sarà una gara cruciale e ostica quella che attende la Lazio in vista della 30esima giornata del campionato di Serie A. All'Olimpico arriva la Juventus di Allegri reduce dalla vittoria contro il Verona e dal pareggio in Coppa Italia contro l'Inter. Sul big match ha detto la sua anche il giornalista Giancarlo Padovan ai microfoni di Sky Sport 24: "La Juve ha una trasferta complicata, forse la Lazio è la squadra più in forma de campionato. Sarà uno scontro al vertice che non determinerà qualcosa di definitivo. La Juve deve aspettare se le restituiscono i 15 punti, la Lazio non è ancora sicura del secondo posto anche se ragionevolmente è sicura di finire tra le prime 4".