Lazio, Padovan: "Partenza difficile, ma bisogna puntare allo scudetto"

La Lazio ha conosciuto oggi in che ordine dovrà affrontare le sue avversarie in campionato. Sicuramente un inizio non semplice per la squadra di Inzaghi, ma che darà molti stimoli. Davanti le telecamere di Sky Sport, il giornalista Giancarlo Padovan ha commentato così il calendario biancoceleste, riprendendo anche la fine della stagione scorsa. Ecco le sue parole: "I biancocelesti lo scorso anno non iniziarono bene con qualche passaggio a vuoto, non sembrava la squadra che poi è diventata. Certamente quello che ci resta in mente è il post lockdown: la Lazio si è squagliata. Invece di dimostrarsi la più in forma, è risultata quella più angariata dagli infortuni, certamente, ma anche quella che correva di meno. Fa eccezione il grandissimo primo tempo al Gewiss Stadium contro l'Atalanta".

PARTENZA ED OBIETTIVI - "Quest'anno Immobile e compagni partono con responsabilità rinnovate: prima di tutto la Champions, poi chissà. Bisogna guardare in alto e puntare allo scudetto perché i tifosi lo meritano e se lo aspettano dopo l'annata passata. In Europa non si può più snobbare la competizione, la Champions merita di essere onorata e quindi ci vuole una rosa più larga, che era il difetto che aveva nello campionato passato. La partenza non è affatto facile in Serie A. Assieme alla Juventus, è la squadra con la partenza più difficile".

