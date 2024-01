Lazio, Padovan: "Sarri ha sbagliato tutto, comunicazione carente"

TUTTOmercatoWEB.com

Stasera sarà la volta di Fiorentina e Napoli, domani è il giorno di Inter e Lazio che a Riad alle 20, orario italiano, scenderanno in campo con l'obiettivo di strappare il pass per la finale di Supercoppa Italiana. A proposito della gara, direttamente dagli studi di SkySport, Giancarlo Padovan ha detto la sua e soffermandosi sui biancocelesti ha sostenuto: "Non sono d’accordo con Sarri su come si preparano le partite, dandosi per arresi. Non ha motivato la squadra a dovere, ha sbagliato tutto. Prima a parlare così della Supercoppa in Arabia, poi oggi dicendo che la squadra ha il 25% di possibilità di vincere. Comunicazione di Sarri molto carente e controproducente, poi l’Inter è chiaramente favorita, ma va giocata. Non vincono sempre i più forti, se no a calcio non si giocherebbe più".

