Lazio, Paganin: "Squadra indecifrabile. Il Napoli può soffrire il pressing..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Manca sempre meno al big match dell'Olimpico tra Lazio e Napoli. Ai microfoni di di Radio Marte, Massimo Paganin, ex difensore dell'Inter, ha parlato della sfida che aspetta i partenopei contro la formazione di Sarri, con un occhio anche alla Supercoppa appena conclusa. Queste le sue parole: “La Lazio sta alternando buone prestazioni a prestazioni meno buone. Contro l’Inter mi aspettavo una squadra diversa, in fiducia, capace di esprimere un buon calcio e di mettere in difficoltà l’Inter che invece ha dominato lungo tutta la partita. Ora mi aspetto una reazione da parte della squadra di Sarri, perché è nelle sue corde".

"Certo, ha finora vinto solo col Napoli, e nel derby con la Roma, negli scontri diretti, quindi, è difficile immaginare come si comporterà nei 90’ dell’Olimpico. Credo farà pressing alto, provando a tenere il pallino del gioco sviluppando il gioco soprattutto sulle corsie esterne, dove il Napoli potrebbe soffrire senza Kvaratskhelia. La squadra di Mazzarri viene dal cambio del sistema di gioco e in questi casi la prima fase da curare è quella difensiva, mentre per quella offensiva ci vuole più tempo. La fluidità verrà nel corso del campionato, quando i nuovi meccanismi di gioco verranno acquisiti dai calciatori. I giocatori hanno risposto positivamente alle nuove direttive di Mazzarri, ma il cambio di sistema di gioco richiede necessariamente del tempo per acquisire gli automatismi del caso".