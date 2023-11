Lazio, Paloschi incensa Immobile: "I suoi gol? Andrebbero studiati..."

RASSEGNA STAMPA - Spesso accostato alla Lazio come rinforzo per l'attacco, ma mai realmente vicino a un trasferimento. Alberto Paloschi, oggi attaccante del Desenzano, è intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport per un'analisi prima della sua carriera e poi della Serie A attuale, andando a elencare nomi di giocatori che lo hanno impressionato. Tra gli attaccanti che l'ex Spal ha voluto omaggiare c'è anche il capitano e bomber biancoceleste Ciro Immobile. Parlando di lui Paloschi ne ha esaltato la capacità di fare sempre il movimento giusto per andare in gol e ha sottolineato come le sue immagini andrebbero mostrate a tutti i ragazzi delle scuole calcio, per insegnare loro cosa un centravanti deve fare per eludere la difesa avversaria e trovarsi al momento giusto nel posto giusto.