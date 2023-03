Lazio, Pandev: "Che gara stasera! Penso che Sarri sia..."

Fonte: Niccolò Di Leo - Lalaziosiamonoi.it

Un doppio ex che ha fatto la storia di entrambe le squadre, un giocatore dalla grandissima classe e con una efficacia a tratti unica. Intervenuto ai microfoni di AGI, Goran Pandev ha presentato la partita di questa sera, spendendo parole importanti per tutte e due le piazze:

"Mi aspetto una grande partita con tanti gol, anche se si affrontano le migliori difese della Serie A. Giocano un calcio aperto, offensivo, sono due squadre molto forti, l’hanno dimostrato in campionato e anche in Europa. Il Napoli è fortissimo ma dovrà temere Ciro Immobile che alla prima occasione la butta dentro. Mario Rui? Olivera quest’anno ha dimostrato ottime qualità, anche in Europa, sarà un valido sostituto. Sarà un bell'esame per la difesa della Lazio. Sarri cura bene quel reparto, ma dovrà fare i conti con il migliore attacco della stagione, sono velocissimi. Il Napoli sta giocando il miglior calcio d'Europa, si merita lo scudetto e può ambire anche alla Champions. Conosco bene la città, la gente vive per il calcio, sono molto felice per loro in questa stagione. La Lazio è una grandissima piazza, credo che ce la ce la possa fare a rientrare in Champions quest’anno con Sarri in panchina, che è un grandissimo maestro".

KVARA E MILINKOVIC - "E' un fuoriclasse, si è inserito benissimo, lo conoscevo già da tempo perché l’ho incontrato in Nazionale, ma con Spalletti è cresciuto ancora di più. Milinkovic? Sappiamo cosa sta facendo già da un po’ di anni, non è facile avere questa continuità in Serie A".