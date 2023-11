Lazio, Pandev: "Direttore sportivo? Sta andando di moda una cosa..."

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Un bentornato speciale per Walter Mazzari, da nuove ore nuovo allenatore del Napoli. A fargli un grande in bocca al lupo è Goran Pandev, suo giocatore nella prima esperienza partenopea. L'ex attaccante di Inter e Lazio, intervenuto a Cronache di Spogliatoio, ha detto: "Sono contento per il mister, nessuno se lo aspettava sinceramente".

"Conosce bene l’ambiente e spero che faccia bene. L’ho sentito qualche settimana fa, la sua idea era quella di allenare la Nazionale, ma quando ti chiama il Napoli è difficile dire di no. Lui è molto legato all’ambiente, ha fatto dei bellissimi anni".

Lazio, Napoli, Milan. Ormai la figura del direttore sportivo sta perdendo qualcosa... "Ci sono tante squadre in Europa in cui passa tutto dai Presidenti, negli ultimi anni anche in Italia sta andando molto di moda. Secondo me però la figura del direttore sportivo è fondamentale per lo spogliatoio".