Lazio, Papadopulo: "Sarri va aspettato, Luis Alberto sarà determinante"

"Al girone d'andata dò un sei e mezzo, giustificato da alcune partite giocate da otto altre da cinque. Facendo la media, esce quel voto". Giuseppe Papadopulo ha dato il voto a questi primi mesi della nuova Lazio. A TuttomercatoWeb.it l'ex allenatore biancoceleste ha poi affrontato vari temi, come l'importanza di Luis Alberto e il gioco di Sarri.

LUIS ALBERTO - "Credo che molto ruoti intorno al reinserimento di Luis Alberto. Nell'era Inzaghi ha fatto la differenza e in questo periodo di Sarri non si è confermato a quei livelli, non per tutte responsabilità sue o dell'allenatore, ma per l'interpretazione di un ruolo in uno schema tattico nuovo. Lui e Milinkovic in A li possono annoverare una o due squadre e forse mi allargo. Sono i due migliori interpreti che possa presentare il nostro campionato. Magari mancherà un incontrista alla Barella: se ci fosse questo trio potrebbe fare faville...".

SARRI - "Va aspettato perchè inizialmente era prevedibile che ci fossero delle difficoltà nel calarsi in un gioco nuovo, distante da quello di Inzaghi. Era stato messo in preventivo che l'assimilazione del gioco di Sarri potesse trovare qualche intoppo nell'interpretazione anche da parte di giocatori forti come quelli della Lazio".

OBIETTIVO EUROPA - "La Lazio non deve perdere tempo: l'ultima gara ha dimostrato che se vuole ottiene ottimi risultati perché non era facile vincere a Venezia con quella padronanza. Se continua sulla scia delle ultime gare la Lazio può anche avere la possibilità di puntare al terzo-quarto posto, anche perchè le squadre che la precedono a volte non hanno una continuità straordinaria".