Lazio, Paparelli risponde all'insulto di un romanista: "Non vinci mai, rosica!"

LAZIO, PAPARELLI - Ci risiamo, è sempre la stessa vergogna. Sui social il figlio di Vincenzo Paparelli, Gabriele, s'è visto per l'ennesima volta infangare il nome di suo padre e della sua famiglia con la scritta indegna "Paparelli te stai a perde i tempi belli". L’insulto arriva dritto dritto da un "tifoso" romanista. Le parole sono comparse dopo che la Lazio ha vinto la Supercoppa contro la Juventus, l'immagine di Lulic che alza al cielo l'ennesimo trofeo degli ultimi anni non ha certo fatto piacere a questo sciocco che ha pensato di reprimere la sua profonda invidia con un messaggio a dir poco disdicevole. Forse non sa che una bacheca vuota e impolverata non si riempie di trofei e torna a brillare di colpo offendendo chi non c’è più, che invece se la ride ed esulta da lassù. Gabriele Paparelli ha voluto rispondere, senza fare il nome del tifoso in questione perché - come scrive lui in un commento - non serve dare importanza a questi soggetti: "Lo sfottò ci piace e come, ci sta, una volta vinco io e l'altra tu.. No aspetta, tu non vinci. Rosichi, direi pure molto male... Su, ormai non serve più a niente, sei banale, scontato. Posto solo perché in cuor tuo sai quanto puoi essere triste!”. Eccome se è triste, Gabriele. Invece tu sei un signore, in pieno stile laziale, come tuo papà.

